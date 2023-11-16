В Челябинске огласили приговор бездомным, выбросившим младенца в мусор

Отец и мать новорожденного, оставленного у мусорных баков в центре Челябинска, отправятся в колонию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска признал 38-летнего бездомного и его 38-летнюю подругу виновными в покушении на убийство собственного новорожденного ребенка, а также оставлении младенца в опасности.
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