В Челябинске огласили приговор бездомным, выбросившим младенца в мусор

Отец и мать новорожденного, оставленного у мусорных баков в центре Челябинска, отправятся в колонию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска признал 38-летнего бездомного и его 38-летнюю подругу виновными в покушении на убийство собственного новорожденного ребенка, а также оставлении младенца в опасности.