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На рассмотрение Госдумы внесён новый состав правительства РФ

В новом составе кабинета министров Денис Мантуров, в чьём ведении находится промышленность, займёт пост первого вице-премьераВ новом составе кабинета министров Денис Мантуров, в чьём ведении находится промышленность, займёт пост первого вице-премьера— Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чём говорится в новом майском указе, подписанном Президентом.

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