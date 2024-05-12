На рассмотрение Госдумы внесён новый состав правительства РФ

В новом составе кабинета министров Денис Мантуров, в чьём ведении находится промышленность, займёт пост первого вице-премьераВ новом составе кабинета министров Денис Мантуров, в чьём ведении находится промышленность, займёт пост первого вице-премьера— Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чём говорится в новом майском указе, подписанном Президентом.
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