На Новогорской принимают вещи для погорельцев в Сватове

Прихожане храма Владимирской иконы Божией Матери в Куркине вместе с неравнодушными жителями уже два года шефствуют над Свято-Успенским храмом в городе Сватове (ЛНР), где помогают беженцам: кормят, дают временный кров.
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