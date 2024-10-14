КУРКИНО
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КУРКИНО

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На Новогорской принимают вещи для погорельцев в Сватове

Прихожане храма Владимирской иконы Божией Матери в Куркине вместе с неравнодушными жителями уже два года шефствуют над Свято-Успенским храмом в городе Сватове (ЛНР), где помогают беженцам: кормят, дают временный кров.

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