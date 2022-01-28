В «жёлтой» зоне не осталось ни одного региона. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 января, в «красной» зоне находятся почти регионы страны: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области; Туркестанская область вернулась в «зелёную» зону и является единственным регионом с безопасной эпидобстановкой по COVID-19.