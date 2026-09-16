Economist: контролировать развитие ИИ сложнее, чем ядерное оружие

РЕН ТВ Обеспечение соблюдения возможных международных договоренностей, касающихся ограничения развития искусственного интеллекта, может стать более трудной задачей, чем контроль над ядерными арсеналами.
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