Путин приехал в Курское приграничье, чтобы услышать голос передовой. На пункт управления Курской группировкой войск Верховный главнокомандующий Владимир Путин приехал не только с целью поблагодарить военных, но и услышать мнение людей из зоны боевых действий по поводу предложения США и Украины временно на месяц прекратить боевые действия.