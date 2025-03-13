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Путин приехал в Курское приграничье, чтобы услышать голос передовой

Путин приехал в Курское приграничье, чтобы услышать голос передовой

Путин приехал в Курское приграничье, чтобы услышать голос передовой. На пункт управления Курской группировкой войск Верховный главнокомандующий Владимир Путин приехал не только с целью поблагодарить военных, но и услышать мнение людей из зоны боевых действий по поводу предложения США и Украины временно на месяц прекратить боевые действия.

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