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ZTE Axon 40 выходит в апреле. Возможно, это копия Nubia Z40 Pro с подэкранной камерой

ZTE Axon 40 выходит в апреле. Возможно, это копия Nubia Z40 Pro с подэкранной камерой

Ранее мы слышали слухи о грядущем флагманском семействе смартфонов Axon 40, а теперь теперь президент мобильного подразделения компании поделился рекламным постером, подтверждающим, что смартфоны будут анонсированы в апреле этого года.

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