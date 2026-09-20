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Әлмәттә алтын туен билгеләп үткән ирле-хатынлы пар тавыш бирергә килгән

Әлмәттә алтын туен билгеләп үткән ирле-хатынлы пар тавыш бирергә килгән

Әлмәт районының Габдрахман авылында бергә яши башлауларына 50 ел тулуны билгеләп үткән Нәфис Мәзит улы белән Сәхия Вәгыйзь кызы Каюмовлар сайлау участогына бергә килгән.

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