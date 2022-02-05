iXBT.com

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Григорий Григорьев
    Маск-гордость США, Рогозин-позор России!Двигатели SpaceX ...
  • Александр
    За такие половинчатые публикации и вас надо послать в ...В механической кл...
  • Jelena L
    А ЧТО В НЕМ ОСОБЕННОГО? ЗВОНКИ, СМСки,  ПОЧТА.  ЕЩЕ НЕКОТОРЫЕ МЕЛОЧИ. ХОДИ И ТРЯСИСЬ, ЧТОБЫ НЕ ГРОХНУЛИ ЗА НЕГО?Samsung раскрыла ...

Haval — самый популярный «китаец» в России сегодня: Jolion обошёл по продажам Volkswagen Tiguan

Haval — самый популярный «китаец» в России сегодня: Jolion обошёл по продажам Volkswagen Tiguan

Автомобили китайской марки Haval продолжают набирать популярность: только в январе в России было продано 3228 автомобилей, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх