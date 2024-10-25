AI поможет уменьшить количество переломов, которые врачи пропускают из-за невнимательности - BBC

Национальный институт здоровья и совершенства медицинской помощи (NICE) в Англии утверждает, что искусственный интеллект может значительно улучшить диагностику переломов, помогая врачам не пропустить сломанные кости при анализе рентгеновских снимков.
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