Глава Нацразведки США Хейнс: РФ столкнется с трудностями при создании высокоточных ракет для СВО

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что в ближайшее время Россия может начать испытывать определенные трудности при создании высокоточного оружия для ударов по инфраструктуре Украины, сообщает информационный портал Газета.
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что в ближайшее время Россия может начать испытывать определенные трудности при создании высокоточного оружия для ударов по инфраструктуре Украины, сообщает информационный портал Газета.
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