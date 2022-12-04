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Глава Нацразведки США Хейнс: РФ столкнется с трудностями при создании высокоточных ракет для СВО

Глава Нацразведки США Хейнс: РФ столкнется с трудностями при создании высокоточных ракет для СВО

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что в ближайшее время Россия может начать испытывать определенные трудности при создании высокоточного оружия для ударов по инфраструктуре Украины, сообщает информационный портал Газета.

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