Медвежий угол
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Медвежий угол

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Это Россия напала…

Это Россия напала…

Тяжко на душе. После общения на немецком новостном сайте http://www.welt.de/ При попытке объяснить реальность и откуда что начиналось, мне с апломбом пытались заткнуть рот словами типа "Россия вечный агрессор, она всегда нападала на Европу".

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Комментарии
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СД
Семен Дремин
Европа европа одна сплошная ЖОПА..................................
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10 час.
Nikolay Zakharov
Гейропу не завоёвывать,а в век IT технологий информ потоками воспитывать умы,там тоже у каждого есть смартфон и он действенен,чем телевизор.
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5 час.
ЛЮДМИЛА Пулина
Идиота никогда не убедишь что он идиот !
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1 час.

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