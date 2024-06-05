Специалисты экологического контроля Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны России (по ВВО) отмечают профессиональный праздник

В рамках празднования Всемирного дня защиты окружающей среды специалисты экологического контроля Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны России (по ВВО) уделяют большое внимание обеспечению экологической безопасности на территории субъектов Восточного военного округа.
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