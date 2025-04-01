Российские военные сообщили об освобождении села Запорожье в ДНР

Штурмовые подразделения заходили в населенный пункт мелкими группами Военнослужащие группировки войск «Центр» сообщили Минобороны РФ об освобождении населенного пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике.
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