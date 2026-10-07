Кубань удивила Москву экзотическими фруктами на выставке «Золотая осень»

Посетителям выставки показывают широкий ассортимент продукции местного производства: фрукты, овощи, сыры и вина.
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