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SEC и CFTC установили совместную нормотворческую деятельность в отношении цифровых активов в период с конца 2026 по 2027 год

Исследователь криптовалют SMQKE опубликовал подробный график регулирования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в отношении официального нормотворчества в отношении цифровых активов.

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