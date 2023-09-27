«Рвала шаблоны»: поэт раскрыл секрет популярности Пугачевой в СССР

Второй такой на эстраде не былоУникальность Аллы Борисовны позволила ей однажды "рвать все шаблоны" на эстраде – в этом и заключался секрет ее популярности в Советском Союзе, заявил поэт-песенник Владимир Ильичев.
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