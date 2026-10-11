«СТРАНА.ua»: почти 70% Киева осталось без воды

Почти 70% Киева осталось без воды, пишет украинское издание «СТРАНА.ua». Отмечается, что в некоторых районах водоснабжения нет с утра, в других — с обеда.
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