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Валиева выиграла короткую на ЧР, новый спор Газизова с Федуном, Кондратюк, Степанова и Букин – чемпионы России, фанаты «Спартака» против Fan ID и другие новости утра

Валиева выиграла короткую на ЧР, новый спор Газизова с Федуном, Кондратюк, Степанова и Букин – чемпионы России, фанаты «Спартака» против Fan ID и другие новости утра

Доброе утро! Последняя суббота 2021 году уже здесь, а вместе с ней и не последний в этом году дайджест ☀️ Валиева превзошла мировой рекорд, дочь Тутберидзе отобралась на Олимпиаду, Газизов требует 101 миллион у «Спартака» 1.

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