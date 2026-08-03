M6E Long Euro FX Futures CME:6E1! edawgtrades Longing up here for a scalp higher off these high-time frame POI.
M6E Long
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M6E Long Euro FX Futures CME:6E1! edawgtrades Longing up here for a scalp higher off these high-time frame POI.