В ночь на субботу русские военные продолжили атаки на военные и энергетические объекты противника.Ночью 17 октября украинские города подверглись комбинированному удару: в Кривом Роге и Запорожье применяли крылатые и баллистические ракеты, а в Житомире – беспилотники.
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