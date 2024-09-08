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Царьград

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Подростки разбили окна на избирательном участке в Хабаровском крае

Подростки разбили окна на избирательном участке в Хабаровском крае

В Хабаровском крае задержали хулиганов, которые разбили окна в помещении для голосования.Минувшей ночью двое подростков разбили окна в помещении для голосования в Хабаровском крае.

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