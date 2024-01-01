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Запрет стран G7 на импорт алмазов из России вступил в силу с 1 января

Запрет стран G7 на импорт алмазов из России вступил в силу с 1 января

С 1 января 2024 года вступил в силу запрет стран G7 (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны Европейского союза из Российской Федерации.

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