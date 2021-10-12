Москва с начала года выделила более 86 гектаров земли для развития инфраструктуры

Свыше 86 гектаров земли в столице выделены под реализацию 77 масштабных инвестиционных проектов. Об этом во вторник, 12 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.