Вечерняя Москва

17 152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    А что написал бы автор если бы Ковалева убили на глазах осторожных и правильно ехавших пассажиров?Лучше вовремя выз...
  • валерий соловьев
    Тю, и "Садовод" с тысячами непривитых хунхузов закрыли? Или опять Собянин на кафешках парится?Роспотребнадзор в...
  • валерий соловьев
    Не верю. По Москве молодые русские девки в шароварах и платках ходят с детьми. Это нигерийки, или кубинки?Стало известно, г...

Москва с начала года выделила более 86 гектаров земли для развития инфраструктуры

Москва с начала года выделила более 86 гектаров земли для развития инфраструктуры

Свыше 86 гектаров земли в столице выделены под реализацию 77 масштабных инвестиционных проектов. Об этом во вторник, 12 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх