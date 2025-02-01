СК показал фото с места ДТП с участием полицейской машиной на Московском шоссе. «По данному факту зарегистрирована процессуальная проверка по ст.
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СК показал фото с места ДТП с участием полицейской машиной на Московском шоссе. «По данному факту зарегистрирована процессуальная проверка по ст.