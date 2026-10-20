Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков высказался о своей результативной игре в последних матчах. Сегодня 21-летний россиянин сделал дубль в матче с «Колорадо» (3:2) и был признан первой звездой встречи, а также всего игрового дня в НХЛ.