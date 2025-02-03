Над регионами России ночью уничтожено 70 украинских БПЛА

70 беспилотных летательных аппаратов, запущенных ВСУ, перехвачены и уничтожены над территорией шести регионов России дежурными средствами ПВО за ночь, сообщает 3 февраля пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии