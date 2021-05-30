Что будет с рублем на грядущей неделе

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российская национальная валюта на новой торговой неделе с 31 мая по 4 июня будет торговаться в диапазоне 73-75 к доллару и 88-90 к евро, заявил в беседе с "Российской газетой" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.