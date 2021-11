Фермерские продукты… Стоит только начать эту фразу, как в мыслях рождается образ почти сказочной деревеньки с пасущимися на зеленом лугу чистенькими буренками, краснеющими на высоких грядках помидорчиками, деревцем, клонящимся от наливных яблочек к краю настоящего русского сруба… Любопытно, что номинация «фермерский» подозрительно часто попадается нам как на прилавках рынков, так и на упаковке товаров из […] The post Фермерские продукты: доверяем, но проверяем first appeared on ЭХО МЕДИА.