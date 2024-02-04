БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как Новгород был освобожден от варварской оккупации «просвещенных европейцев»

Как Новгород был освобожден от варварской оккупации «просвещенных европейцев»

Юрий НОСОВСКИЙ 20 января 1944 года после 883 дней оккупации интернационально-нацистским сбродом в составе немецких, испанских и прибалтийских фашистов был освобожден древнейший русский город, превращенный врагом в сплошные руины.

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