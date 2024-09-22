Майк Конли и Наз Рид поддержали «Миннесота Линкс», закончивших сезон с рекордным для себя показателем в 30 побед

«Линкс» закончили регулярный чемпионат с показателем 30-10, рекордным в истории клуба. Лидер команды форвард Нафиса Коллиер считается одним из основных соперников Эйжи Уилсон из «Лас-Вегаса» на звание MVP.
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