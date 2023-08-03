Евда ли не ежедневно Украина докладывает Западу об инновационном подходе русских в минировании. От этого нет реального наступления, от этого леопарды и брэдли превращаются в хлам.
В чем гениальность чудо-оружия "Земледелие", от которого так страдают ВСУ
Комментарии
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Роман Рессер
Людей сохранили лишь потому, что отошли от Киева. Может была надежда, что население поддержит, но , увы ... за восемь лет мозги основательно прочистили. Российских бойцов ловили и сдавали бандеровцам те мрази, которые с удовольствием жрали нашу гуманитарку. Мой сын там с самого начала. За это время видели с матерью один раз в госпитале по ранению.
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6 час.
Артур Будаев
не за восемь, а с 1992 года им пудрят мозги об их исключительности 31 год. целое поколение иванов, родства не помнящих выросло.
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6 час.
СК
Сергей Кашапов
Не забывайте о предателях и 5 колонне.Слышал что где то и 6 притаилась и творит подлые делишки.
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3 час.
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