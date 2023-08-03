В чем гениальность чудо-оружия "Земледелие", от которого так страдают ВСУ

Роман Рессер

Людей сохранили лишь потому, что отошли от Киева. Может была надежда, что население поддержит, но , увы ... за восемь лет мозги основательно прочистили. Российских бойцов ловили и сдавали бандеровцам те мрази, которые с удовольствием жрали нашу гуманитарку. Мой сын там с самого начала. За это время видели с матерью один раз в госпитале по ранению.