В Дондюшанах инспекторы по охране окружающей среды обнаружили сотни незаконных вырубок деревьев

Инспекторат по охране окружающей среды и Лесничество «Дондюшаны» недавно провели масштабную операцию по борьбе с незаконной вырубкой деревьев, выявив многочисленные серьезные нарушения лесного законодательства.
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