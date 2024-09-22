Сумасшедшая история, но как будто привычная для Петербурга. Мужчина убил сожительницу. Тело, судя по всему, расчленил и поместил в бочку.
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Сумасшедшая история, но как будто привычная для Петербурга. Мужчина убил сожительницу. Тело, судя по всему, расчленил и поместил в бочку.