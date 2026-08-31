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В Дарвиновском музее стартует главный фестиваль подводной фотографии года

В Дарвиновском музее стартует главный фестиваль подводной фотографии года

В Государственном Дарвиновском музее в Москве стартует со 2 сентября 2026 года XII фестиваль природной фотографии «Дикий подводный мир» имени Д.

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