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Депутат Дубинский: Зеленского и Ермака в нужный момент отправят в Британию

Депутат Дубинский: Зеленского и Ермака в нужный момент отправят в Британию

Спецслужбы Великобритании в нужный момент вывезут президента Украины Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака из страны.

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Комментарии
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Сергей Карабухин
!!! Зеленский с апреля месяца ездит по миру по многим странам и не был на Украине. Отдыхает, балдеет, купается в море, попивает шампанское, смеётся, улыбается, нюхает кокаин .... Когда каждый день гибнут его граждане и в его власти прекратить войну – в течении одного часа! Очень точно Лукашенко его охарактеризовал – ГНИДА!
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18 час.
Сергей Карабухин
!!! Фашисты, наркоманы, бандеровцы и умственно-психически больные националисты и все, кто их будет поддерживать – уже все смертники! За ними всеми уже стоит – смерть с косой. Все, кто сносил памятники, сжигал иконы, разрушал церкви, могилы, предавал свою Родину, свой народ, убивал своих мирных людей и бомбил мирные города и посёлки, и стрелял в свой народ и в своих мирных людей – долго жить не будут, и история это хорошо подтверждает. Бог всё видит и их всех умалишённых – накажет. Сам Бог всех придурков заберёт на тот свет. Смерть всем фашистам и бандеровцам! Да будет так! …………………………………………………………........................
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18 час.
СК
Сергей Карабухин
Ясновидящие: – Идиота-фашиста-Зеленского – ждёт судьба и учесть Гитлера – он отравит себя, жену и своих детей….Потом его обольют дизельным топливом и сожгут…Не долго ему осталось…
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18 час.

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