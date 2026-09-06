Премьер-министр Японии снова потребовала демонтировать памятник в Хабаровске, где советский солдат попирает символ Японской Империи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- США снимут санкци...
- Киевская канализа...
- В Минобороны показа...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым