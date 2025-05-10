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Царьград

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Европейские лидеры грозят России санкциями за отказ от мира "по-киевски"

Европейские лидеры грозят России санкциями за отказ от мира "по-киевски"

Главы Британии, Франции, Германии и Польши намерены и дальше пытаться давить на Москву.Россия должна безоговорочно согласиться на предложенные Украиной условия 30-дневного "перемирия", иначе страны Европы введут против неё новые санкции.

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