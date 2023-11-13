Петербургский Роспотребнадзор открыл горячую линию для клиентов такси

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» запускают горячую линию, где горожане смогут получить консультацию по вопросам защиты прав потребителя при использовании каршеринга и такси.
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