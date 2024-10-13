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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дешам о Лиге наций: «Не стану говорить, что меня она не волнует, но интересно становится при попадании в восьмерку лучших»

«Ее значение такое, какое вы ей придаете. Это соревнование, и я не стану говорить, что меня оно не волнует.

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