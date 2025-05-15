🌺 Адлер расцветает: к лету высадят 1,5 тысячи «квадратов» цветочных композиций В Адлерском районе стартовали работы по масштабному озеленению.
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🌺 Адлер расцветает: к лету высадят 1,5 тысячи «квадратов» цветочных композиций В Адлерском районе стартовали работы по масштабному озеленению.