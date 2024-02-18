Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обвинил лидеров ЕС в нерешимости и подчеркнул, что ситуация на Украине разрешится весной на поле боя, а не на саммите глав МИД.
Боррель заявил, что ЕС не хватает денег на поставку снарядов Киеву
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Daddy Bo
И тут этот Барель опять ошибся. Ситуация в военных действиях только разрешается на поле боя, как результат того, с чем на это поле пришли. А решается она ещё перед тем, как туда выйти: с чем идти, с каким настроем, что с собой взяли. И когда на тебя надеялись, а ты увильнул в сторону - ты уже заложил основы проигрыша. Дай боже всем нашим врагам таких друзей
Ответить
16 час.
Свежие комментарии