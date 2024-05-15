Белые стены — это отличная база для создания современного уюта. Они: • лучше всех отражают свет, что делает интерьер более светлым и ярким • служат отличным фоном для других цветов и декора, позволяя создать различные стили и настроения • расширяют пространство, из-за чего визуально комнаты выглядит просторнее, появляется ощущение легкости • позволяют легко сменить декор и быстро сделать перестановку, чтобы интерьер выглядел по-новому • не выходят из моды • создают ощущение чистоты, уюта и гармонии в доме Добавьте к белым стенам мягкий текстиль, натуральные цвета, природные материалы, зеленые растения и хорошее освещение.