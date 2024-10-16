У бывшего главного кадровика Минобороны РФ арестовали недвижимость и счета

Судебные органы наложили арест на 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости, принадлежащих бывшему руководителю Главного управления кадров Минобороны РФ, генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову и его близким.
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