Конференция «ОпТИМальная эксплуатация» состоялась 15 февраля

15 февраля в ГБУ «Мосстройинформ» состоялась конференция «ОпТИМальная эксплуатация», посвященная обсуждению актуальных вопросов цифровизации и использования технологий информационного моделирования (ТИМ) на этапе эксплуатации зданий и сооружений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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