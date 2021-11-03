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Контингент рабочего класса. У меня шок!

Контингент рабочего класса. У меня шок!

автор - илья ильин В этой статье я хотел обсудить такую тему как контингент рабочего класса.

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Валера Юшков
Автор сам дебил.
Сергей Федотов
Эвона как. Автор пришёл на завод, увидел десяток работяг и на этом основании делает глобальные выводы. Сердешный, небезызвестный Полиграф Полиграфыч Шариков не ваш ли прародитель? Тот тоже с выводами мастак превеликий был.
ГусЕна
Че, на воре шапка горит? Ты как раз типичный представитель.
Александр Дементьев
Таких засранцев во все времена хватало. И среди рабочих, и среди ИТР. Как правило, атмосфера в коллективе сильно зависит от руководства.
Вячеслав Багров
Рабочий коллектив это такой же коллектив,как и любой другой и место личности в нём определяется не должностью,а качеством самой личности!
Алексей Смирнов
Только в одном могу согласиться с автором, сейчас действительно на предприятиях нет коллектива. Каждый сам за себя, капитализму сплочённый коллектив просто не нужен. нужна конкуренция, среди рабочих в том числе.
ГусЕна
Сосиализмь уничтожил рабочий класс. А тот уродец под названием " пролетарьят" -это ленивое и с завышенной самооценкой рукожопое низкоквалифицированное быдло.
Иван Хаджибеков
Ты то ткачиха экстраультракласса....наверное
ГусЕна
Я директор.
Иван Хаджибеков
Че то мультик "Масяня" вспомнил....
ГусЕна
У мужа 45 рабочих, у меня 38. Молодежь -нормальная. У аот те, кому за 40+-,это ...
Север
"Они всё время ноют на то какая у них маленькая зарплата" и тут же "да я на крутой иномарке на работу приезжаю, зарабатываю столько сколько мне ученику пока не снилось."... Действительно "Капец!!"
Иван Хаджибеков
Ну так взял бы образовал народ. Сам-то умный.. .наверное
Иван Хаджибеков
Это автору, не тебе;) Сорян
ГусЕна
А так и есть...
Михаил Абросимов
Народ на завод не с луны попадает. Они точно такие же как везде.

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