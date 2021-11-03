Контингент рабочего класса. У меня шок!

Темы дняРаботаКонтингент рабочего класса. У меня шок! автор - илья ильин В этой статье я хотел обсудить такую тему как контингент рабочего класса.Вернуться к статье168НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалера ЮшковАвтор сам дебил.Сергей ФедотовЭвона как. Автор пришёл на завод, увидел десяток работяг и на этом основании делает глобальные выводы. Сердешный, небезызвестный Полиграф Полиграфыч Шариков не ваш ли прародитель? Тот тоже с выводами мастак превеликий был.ГусЕнаЧе, на воре шапка горит? Ты как раз типичный представитель.Александр ДементьевТаких засранцев во все времена хватало. И среди рабочих, и среди ИТР. Как правило, атмосфера в коллективе сильно зависит от руководства.Вячеслав БагровРабочий коллектив это такой же коллектив,как и любой другой и место личности в нём определяется не должностью,а качеством самой личности!Алексей СмирновТолько в одном могу согласиться с автором, сейчас действительно на предприятиях нет коллектива. Каждый сам за себя, капитализму сплочённый коллектив просто не нужен. нужна конкуренция, среди рабочих в том числе.ГусЕнаСосиализмь уничтожил рабочий класс. А тот уродец под названием " пролетарьят" -это ленивое и с завышенной самооценкой рукожопое низкоквалифицированное быдло.ИХИван ХаджибековТы то ткачиха экстраультракласса....наверноеГусЕнаЯ директор.ИХИван ХаджибековЧе то мультик "Масяня" вспомнил....ГусЕнаУ мужа 45 рабочих, у меня 38. Молодежь -нормальная. У аот те, кому за 40+-,это ...ССевер"Они всё время ноют на то какая у них маленькая зарплата" и тут же "да я на крутой иномарке на работу приезжаю, зарабатываю столько сколько мне ученику пока не снилось."... Действительно "Капец!!"ИХИван ХаджибековНу так взял бы образовал народ. Сам-то умный.. .наверноеИХИван ХаджибековЭто автору, не тебе;) СорянГусЕнаА так и есть...Михаил АбросимовНарод на завод не с луны попадает. Они точно такие же как везде.Комментировать
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