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В России решили снять полнометражного «Щелкунчика»

В России решили снять полнометражного «Щелкунчика»

К работе над производством картины приступил «Централ Партнершип» совместно с компанией «Кинослово». Уже известно, что режиссером фильма станет Феликс УмаровПолнометражный фильм-сказку «Щелкунчик» анонсировал киногигант «Централ Партнершип» в соавторстве с компанией «Кинослово».

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