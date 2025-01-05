В России решили снять полнометражного «Щелкунчика»

К работе над производством картины приступил «Централ Партнершип» совместно с компанией «Кинослово». Уже известно, что режиссером фильма станет Феликс УмаровПолнометражный фильм-сказку «Щелкунчик» анонсировал киногигант «Централ Партнершип» в соавторстве с компанией «Кинослово».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии