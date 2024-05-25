Бобровский прервал свою 12-матчевую победную серию в овертайме плей-офф НХЛ

НХЛ: "Рейнджерс" прервали 12-матчевую победную серию Бобровского в овертайме плей-офф. Во втором матче Финала Восточной конференции Кубка Стэнли 2024 года между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Флорида Пантерз" нью-йоркская команда одержала победу со счетом 2:1 в овертайме, прервав 12-матчевую победную серию вратаря Сергея Бобровского.