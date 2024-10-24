Гладков: ПВО сбила несколько беспилотников над Белгородской областью

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о том, что в ночь с четверга на пятницу боевики ВС киевского режима при помощи боевых беспилотных летательных аппаратов попытались атаковать территорию региона.
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