Секретные коды в WhatsApp – новый способ защиты переписки от посторонних появился в мессенджере

В 2023 году в WhatsApp* появилась возможность создавать закрытые от посторонних глаз чаты. Получить доступ к защищенной папке с чатами можно после повторной проверки – например, при помощи секретного кода.
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